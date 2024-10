Serie A Femminile, Juventus-Roma 2-1: le giallorosse sconfitte all’Allianz

Alle ore 15:30 si è tenuto il big match tra Juventus e Roma, valido per la sesta giornata di Serie A Femminile. La sfida si è conclusa con una vittoria per 2-1 a favore delle bianconere, che proseguono la loro marcia inarrestabile con 6 vittorie in 6 partite, portandosi a +9 sulla squadra allenata da Spugna. Il primo tempo termina 2-0 per le padrone di casa grazie alle reti di Bonansea al 13' e Cantore al 35'. Il gol della giallorossa Gilonna, arrivato al terzo minuto di recupero del secondo tempo, serve solo ad accorciare le distanze, ma non cambia il destino della gara.