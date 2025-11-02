Serie A femminile, la Roma schianta 3-0 l’Inter: decidono Pandini, Dragoni e Giugliano

Le giallorosse di Spugna tornano in campo dopo la sosta per la quarta giornata di campionato e ospitano le neroazzurre di Piovani al Tre Fontane

La Roma Femminile torna in campo dopo la sosta per la quarta giornata di campionato e lo fa con un bel successo, netto, contro l'Inter al Tre Fontane. Le giallorosse di Rossettini si confermano in vetta alla classifica a punteggio pieno dopo quattro turni, nonostante le assenze. Il 3-0 finale è frutto delle reti di Pandini, Dragoni e Giugliano. Le nerazzurre restano invece a 5.