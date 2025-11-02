La Roma Femminile torna in campo dopo la sosta per la quarta giornata di campionato e lo fa con un bel successo, netto, contro l'Inter al Tre Fontane. Le giallorosse di Rossettini si confermano in vetta alla classifica a punteggio pieno dopo quattro turni, nonostante le assenze. Il 3-0 finale è frutto delle reti di Pandini, Dragoni e Giugliano. Le nerazzurre restano invece a 5.
roma femminile
Serie A femminile, la Roma schianta 3-0 l’Inter: decidono Pandini, Dragoni e Giugliano
Roma Femminile-Inter, il tabellino—
Marcatori: 4' Pandini (R), 67' Dragoni (R), 94' Giugliano (R)
Ammonite: Magull (I), Viens (R), Tomasevic (I).
ROMA: Baldi; Veje, Heatley, Valdezate, Bergamaschi (73' Thogersen); Kuhl (59' Dragoni), Giugliano, Greggi; Haavi (86' Di Guglielmo), Corelli (46' Viens), Pandini (59' Rieke).
A disp.: Lukášová, Soggiu, Pilgrim, Oladipo, Pante, Rieke, Cherubini.
All.: Rossettini.
INTER: Rúnarsdóttir; Pleidrup (64' Bowen), Andrés Sanz, Milinković; Merlo (64' Robustellini), Csiszár (82' Tomasevic), Tomaselli (82' Detruyer), Glionna; Magull, Wullaert, Bugeja (64' Vilhjálmsdóttir).
A disp.: Piazza, Belli, Santi, Vilhjálmsdóttir, Robustellini, Consolini.
All.: Piovani.
Arbitro: Dorillo. Assistenti: Di Berardino - Cirillo. IV Uomo: Tierno. VAR: Fabrizi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA