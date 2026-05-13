Giornata speciale per la Roma Femminile, fresca vincitrice del terzo scudetto della sua storia, che oggi è stata ricevuta in Campidoglio nell'Aula Giulio Cesare dal Sindaco di Roma Roberto Gualtieri e dalla presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli. Le giallorosse capitanate da Giugliano e accompagnate dal tecnico Rossettini e dalla Head of Women's Football Bavagnoli hanno ricevuto una targa celebrativa del successo e delle medaglie celebrative del Natale di Roma. Al primo cittadino, invece, una maglia autografata. Proprio il sindaco Gualtieri ha preso parola per primo, come riporta il sito ufficiale del club giallorosso: "Siamo orgogliosi di aver premiato le campionesse dell’AS Roma, protagoniste di un percorso straordinario che ha portato tre scudetti nella Capitale in quattro anni. Un risultato costruito al termine di una stagione dominata dall’inizio alla fine, grazie alla qualità, alla compattezza del gruppo e alla solidità di una società ormai affermata ai massimi livelli del calcio nazionale e internazionale. Questo successo dà prestigio a Roma e contribuisce alla crescita dello sport femminile, attraverso l’esempio di atlete che con impegno, talento e determinazione dimostrano ogni giorno quanto lo sport possa essere uno strumento di crescita, inclusione e ispirazione per le nuove generazioni". Queste, invece, le parole di Betty Bavagnoli: "A nome di tutto il Club vogliamo ringraziare il Sindaco per questo invito. Essere qui non è solo un grandissimo onore, ma è anche il coronamento di un percorso che ci permette di condividere con tutti voi e nel cuore della città i nostri traguardi sportivi. Ringraziamo l’Amministrazione Comunale perché ci è stata sempre vicino. Un ringraziamento va anche al nostro Club e alla famiglia Friedkin, sempre pronta a supportare il nostro mondo. È un orgoglio aver riportato a Roma lo Scudetto". E il tecnico Rossettini: "Sono nuovo nel mondo del calcio femminile per me è stata una sorpresa meravigliosa: ho trovato ragazze incredibili, staff competente e una Società che non ci ha fatto mancare nulla. Roma non è una città qualsiasi, vincere qui ha un sapore diverso. Ringrazio il Sindaco e l’amministrazione per aver dato a queste ragazze il giusto riconoscimento che meritano". A concludere il capitano Giugliano: "È un onore per noi essere qui e poter ricevere questo riconoscimento che ripaga di tutti i sacrifici fatti finora. Grazie al Sindaco a nome di tutta la squadra per le bellissime parole spese per noi. Speriamo di poter tornare ancora una volta prossimamente".