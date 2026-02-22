Roma femminile, allungo giallorosso: l’1-0 con l’Inter vale il +6. Giugliano ko

La Roma femminile piazza il colpaccio. La squadra di Rossettini sbanca il campo dell'Inter col risultato di 1-0 grazie alla rete di Viens e conquista tre punti fondamentali per lo scudetto. Il gol decisivo arriva nel primo tempo al 33', con un tap-in dopo la parata di Rudarsdottir su Dragoni. Poi le giallorosse tengono e respingono gli assalti avversari, salendo in vetta a +6 proprio sulle nerazzurre a 7 dalla fine. L'unica brutta notizia è l'infortunio di Manuela Giugliano al collo, costretta a uscire dal campo in barella.