Un’offerta clamorosa, di quelle difficili da ignorare. L’Al Ula, club dell’ambizioso progetto calcistico femminile saudita, secondo quanto riportato da Il Messaggero, ha messo sul tavolo una proposta da 1 milione di euro a stagione per Manuela Giugliano, faro della Roma e della Nazionale italiana. Un’offerta fuori scala per il panorama del calcio femminile europeo, che ha inevitabilmente fatto rumore. La Roma Femminile, però, ha scelto di respingere il primo assalto. Il club giallorosso ha ribadito l’intenzione di non privarsi della sua numero 10. La società vuole ripartire da lei anche per la nuova stagione, puntando su esperienza, qualità e leadership. Ma se da Trigoria è arrivato un secco “no”, dalla giocatrice le certezze iniziano a vacillare. L’offerta dell’Al Ula, economicamente irrinunciabile, ha colpito nel segno. La stessa Giugliano starebbe riflettendo sul proprio futuro: non è escluso che possa considerare l’idea di una nuova esperienza all’estero, lontano dall’Italia.