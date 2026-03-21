Femminile, il derby è giallorosso: la Roma batte la Lazio 2-1

La Roma Femminile vince il derby. A Formello le ragazze di Rossettini hanno ribaltato il risultato e hanno vinto 1-2. Ad aprile le danze ci aveva pensato Karczewska al 38'. Il sorpasso nei minuti finali: all'81' ci ha pensato Giugliano a riportare il match in parità, quattro minuti più tardi la rete decisiva di Thogersen. A fine partita scoppia la festa delle giallorosse che consolidano il primo posto in classifica. L'Inter seconda rimane a distanza di sicurezza: sei i punti che separano le due squadre. Queste le parole della match winner: "Sono molto orgogliosa e felice. Era importantissimo. E aver vinto anche in questo modo è bello".