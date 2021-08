Roma-Trabzonspor, le probabili formazioni dei quotidiani: dubbio Shomu-Abraham

Mourinho è pronto a confermare l'undici sceso in campo contro la Fiorentina

Dopo la doppia vittoria tra andata e prima di campionato, la Roma questa sera si gioca all'accesso alla fase a gironi di Conference League nel ritorno dei playoff contro il Trabzonspor. I giallorossi, trionfanti nel primo round in terra turca, dovranno difendere il 2-1 maturato a Trebisonda, per questo per Mourinho non è tempo di turnover. "Siamo in un momento in cui abbiamo bisogno di giocare - ha detto lo Special One - ci sono giocatori che hanno bisogno di minuti per trovare il ritmo naturale e l'intensità di gioco". Niente cambi in vista dunque, o per lo meno nessun stravolgimento di quello che è stato l'undici titolare sceso in campo contro la Fiorentina. Kumbulla, Calafiori, Diawara, Carles Perez e Shomurdov insidiano Ibanez, Viña, Cristante, Mkhitarian e Abraham per una maglia da titolare.