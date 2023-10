Roma-Slavia Praga, le pagelle dei quotidiani: Lukaku mattatore, ElSha è super

Ottima prova per tutti i giallorossi. Big Rom e Il Faraone i migliori in campo. Bene anche Celik e Cristante

La Roma piega lo Slavia 2-0 grazie ad una magia di Bove e un gol del solito Lukaku. Protagonista della serata anche El Shaarawy che dopo il gol al Monza delizia l'Olimpico con due assist. Bene il terzetto difensivo con Llorente che tornava dall'infortunio. Ottima gara di Cristante a centrocampo, un po' sottotono Aouar. Altra gara sontuosa di Big Rom che scalda i motori per la gara contro l'Inter . Altra prova convincente di Celik in Europa League dopo il doppio assist con il Servette.

