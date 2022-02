Zola: “Zaniolo potenziale superstar, ma deve crescere in alcuni aspetti”

L'ex centrocampista del Chelsea e della Nazionale: "In Serie A mi hanno colpito tanto Nicolò, Chiesa e Bastoni"

"L’Inter è la mia favorita per lo scudetto, il Napoli non mollerà, ma anche il Milan e la Juve sono in corsa" dice Gianfranco Zola intervistato da Luca Bianchin su La Gazzetta dello Sport. Chi l’ha colpita in A? "Chiesa mi piace tantissimo. Poi Zaniolo, che deve crescere in alcuni aspetti, ma è una potenziale superstar. Il terzo nome è Bastoni: ha classe. L’Italia ha bisogno di qualità e di creatività". Sente ancora Sarri? E perché sta facendo così fatica? "Sì, lo sento e quelle difficoltà un po’ me le aspettavo. Il suo modo di giocare è opposto a quello di Inzaghi alla Lazio: lui palleggia da dietro e non sopporta la difesa a cinque. Un periodo di transizione è legittimo". Ne uscirà? "Il mister è molto preparato. I risultati arriveranno".