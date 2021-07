Zola: “Mourinho alla Roma mi incuriosisce. Zaniolo può diventare una stella”

L'ex centrocampista della Nazionale: "José ha una buona squadra, anche se non al livello delle altre grandi"

"Mourinho alla Roma? Sono curiosissimo. José ha una buona squadra, anche se non al livello delle altre grandi, e poi ha i cromosomi per gestire le situazioni difficili e alzare il livello" ha detto Gianfranco Zola intervistato da Andrea Schianchi su La Gazzetta dello Sport. Sarà l’anno di Zaniolo? "Spero di sì. E’ stato sfortunato, ma ha talento e può diventare una stella anche in chiave azzurra".