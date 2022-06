Zola: “La Conference è un traino per la prossima stagione. Occhio a Zaniolo”

Come vede la Roma di Mourinho? "Ho un’idea: la vittoria della Conference League può essere un traino per tutta la prossima stagione. La Roma vive di entusiasmo e Mourinho è bravissimo a crearlo e a gestirlo".

Giocatori che seguirà con particolare attenzione? "Foden del Manchester City. E poi osserverò con curiosità i progressi di Mason Mount del Chelsea. Tornando in Italia, avrò un occhio particolare per Zaniolo, che mi piace tantissimo, e per tutti i giovani che riusciranno a ritagliarsi uno spazio sul palcoscenico".