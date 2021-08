Zeman: “Mourinho ha grande fascino, saprà dare continuità alla Roma”

"Abraham ha tante qualità tecniche, non conosco il suo carattere e se ha la testa per sfruttare il suo grande potenziale. Mi auguro di sì"

Nel nuovo tuffo al passato di Zdenek Zeman c'è ancora il Foggia. Il boemo, che per due volte in carriera ha allenato la Roma, è tornato in uno dei luoghi dove ha avuto più successo. In un'intervista a La Gazzetta dello Sport, ha parlato tra le altre cose anche dei giallorossi.