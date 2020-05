Zappacosta accelera, deve prendersi la Roma

Forse non è ancora al cento per cento, gli manca ancora qualcosina per essere davvero al top, per tornare il giocatore che aveva conquistato la Nazionale e anche un posto in Premier League, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport.

Davide Zappacosta davvero non vede l’ora di rimettere piede in una partita ufficiale. Arrivato in estate dal Chelsea (in prestito secco) per essere il titolare della fascia destra, finora in giallorosso è riuscito a collezionare in tutto appena 12 minuti: quelli giocati nella prima partita contro il Genoa, quando subentrò al posto di Florenzi (tra l’altro divorandosi il gol della possibile vittoria). Poi una lesione al polpaccio prima del derby e poi la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro lo hanno messo fuori causa. Fino ad oggi, appunto.

Gli obiettivi di Davide ora sono sostanzialmente due: convincere la Roma a tenerlo anche nella prossima stagione (cosa a cui a Trigoria pensano, magari rinnovando il prestito con il Chelsea) e rimettersi in carreggiata anche in azzurro, per essere tra i 23 che poi il c.t. Roberto Mancini porterà ad Euro 2021. In questa ripartenza Davide si sta allenando con il gruppo, forse gli manca ancora un 10% di confidenza con la palla e nei movimenti in cui viene sollecitato il ginocchio.