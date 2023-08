Zapata-Leonardo: la A inizierà senza punta

Il tempo stringe, è vero, ma la Roma resta in attesa, anche perché sa che quello che oggi è complicato, domani potrebbe essere molto più semplice. Come nelle due trattative per Zapata e Marcos Leonardo, gli attaccanti che Tiago Pinto ha messo nel mirino da tempo ma per cui le singole situazioni non si sono ancora sbloccate. Anzi, forse si sono anche un po' arenate. Come scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport, intanto la cessione di Zaniolo all'Aston Villa per 27 milioni porterà nelle casse giallorosse circa 2 milioni. Lo stallo Zapata vuole la garanzia di venire a Roma e di poterci poi anche restare. In questo momento l'attaccante colombiano dell'Atalanta non vuole sentire parlare di prestito con diritto di riscatto. Solo che la Roma non vuole legarsi, né con lui né con i nerazzurri, la cui richiesta tra prestito e riscatto balla intorno ai dieci milioni di euro. Troppi per Pinto. Che,intanto, resta in attesa anche degli sviluppi che nei prossimi giorni arriveranno - inevitabilmente - dal Brasile. Marcos Leonardo ha ripreso ad allenarsi con il Santos, anche se la sua posizione è sempre la stessa: vuole la Roma e spera che la situazione si possa risolvere già adesso e non a gennaio prossimo. Il Santos ha alzato il tiro, chiedendo di fatto 20 milioni, di cui almeno 15 garantiti. Intanto ieri ha parlato anche il padre del giocatore: «Marcos era sconvolto dal fatto che il Santos non avesse mantenuto la promessa di venderlo, annullando di fatto il suo trasferimento alla Roma. È per questo che non si è allenato, ma quando si è ripreso ha chiesto di tornare e anche io gli ho consigliato di farlo». La prossima settimana vedremo cosa altro succederà. Nel frattempo si studiano altri profili. Considerando il rapporto che c'è con il Psg resta vivo l'interesse per Ekitiké, in uscita dai francesi. Piace anche Willian José, il brasiliano di 31 anni che il Betis Siviglia deve dar via per liberarsi di un ingaggio pesante e inserire in lista Bartra e Bellerin. Costa 6 milioni, non tanto. Infine Abel Ruiz del Braga, altro nome interessante.