Zaniolo, via tutte le ombre. Il ginocchio sta bene

Una visita per motivi assicurativi comprensiva di risonanza, la conferma che il ginocchio sta bene, il recupero procede nel migliore dei modi e adesso può davvero iniziare il conto alla rovescia, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport.

Nicolò Zaniolo per tutta questa settimana e anche per la prossima continuerà ad allenarsi con la Primavera di Alberto De Rossi, aumentando via via i ritmi. Il giocatore sta partecipando comunque ad allenamenti completi, comprensivi di partitelle e anche di contrasti.

Dovrebbe tornare a giocare a metà luglio ma i medici e la famiglia gli hanno consigliato di aspettare un giorno in più, piuttosto che uno in meno. Fonseca ieri in conferenza ne ha parlato così: “Tutto procede bene, Zaniolo ha iniziato adesso a lavorare con la Primavera e penso che tra una o due settimane potrà ricominciare a lavorare con noi”.