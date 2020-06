Zaniolo va veloce. Smalling, via libera soltanto a metà

Nicolò Zaniolo ieri ha rappresentato l’unico, vero sorriso della Roma, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport.

In anticipo coi tempi, infatti, il centrocampista (e attaccante) azzurro è tornato ad allenarsi col gruppo, mostrando anche una buona condizione. La Roma non vuole correre rischi di nessun tipo, anche se si rende conto che il ritorno di Nicolò potrebbe rappresentare caricare un gruppo che a Milano è apparso giù di corda.

A questo proposito, contro i rossoneri non è apparso brillante neppure un ottimo giocatore come Smalling, ma obiettivamente ci rendiamo conto che non sia semplice giocare senza sapere il proprio futuro. Per ora il Manchester United, che ne detiene il cartellino, è pronto a dare il placet perché il difensore possa continuare a giocare in campionato con la Roma, mentre non vuole concedere il via libera per l’Europa League. I giallorossi chiedono il rinnovo del prestito a 3 milioni più il riscatto obbligatorio a 15, pagabili in tre anni, ma lo United, che chiede di più, prova a inserire anche il prolungamento del prestito nella trattativa.