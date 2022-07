Zaniolo superstar. Rete e traversa: 2-0 in Portogallo

Non serve neanche la classica terza conferma, perché nei 45 minuti giocati ieri – quelli del secondo tempo – Nicolò Zaniolo è sembrato a tratti straripante. Per voglia e intensità, ma anche per qualità e finalizzazione. Sarà stata la fascia al braccio (questa volta è finita sul suo e non su quello di Zalewski, come contro gli inglesi qualche giorno fa) o anche solo la voglia di riprendersi tanto di ciò che gli è stato tolto negli ultimi anni. Sta di fatto che in 45 minuti sono arrivati una traversa, un gol ed un miracolo di Samuel, il secondo portiere dei portoghesi. E all’esultanza rabbiosa sul 2-0 (con tanto di segno di intesa rivolto verso la panchina giallorossa) ha fatto poi seguito il post su instagram che riprende proprio quel momento lì, con le emoticon del braccio di ferro a contorno. Insomma, nonostante le mille voci di mercato di questo ultimo periodo, questi giorni portoghesi per Nicolò sono giorni felici. In campo e fuori, vista anche la sua maggiore partecipazione alla vita di gruppo della squadra.