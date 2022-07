Zaniolo suda, Matic è già in città, Pellegrini si taglia le vacanze

Nicolò si allena a Pontremoli e il serbo è sbarcato ieri. Il capitano rinuncia all’ultima parte delle ferie per essere prima in gruppo

C’è un tempo per il riposo e uno per l’impegno ad alta intensità, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Poi, però, entra in scena il desiderio, la voglia matta di anticipare tempi e situazioni, come se affrettarsi possa condurre più facilmente al traguardo. Probabilmente è il fuoco che hanno nel petto alcuni dei calciatori della Roma che, dopo aver riassaggiato il gusto dolce della vittoria di un trofeo (che mancava da 14 anni), non vogliano fermarsi più. Cercando ora di coniugare gli ultimi giorni di ferie con l’onda lunga dell’entusiasmo ancora da surfare.

Il più emblematico, in questo senso, è il caso di Lorenzo Pellegrini. Nonostante gli impegni fino a metà giugno con la Nazionale di Roberto Mancini gli avessero dato diritto a un supplemento di ferie, il capitano giallorosso ha deciso di tagliare una parte delle proprie vacanze per aggregarsi prima del tempo al gruppo timonato da José Mourinho. Per la rosa giallorossa l’appuntamento è fissato al 5 luglio, cominciando così una settimana di allenamenti che porterà alla partenza per la seconda parte del ritiro, previsto in Portogallo, dal 12 al 23 di questo mese. Ebbene, nonostante Pellegrini avesse il permesso di unirsi ai compagni solo alla fine della prossima settimana, il numero sette della Roma ha deciso di sforbiciare qualcosa e non perdersi neppure i primi giorni di sudore collettivo. Un gesto molto apprezzato sia dai dirigenti sia dallo staff tecnico, che di sicuro aiuteranno nuovi e vecchi a ripartire con l’acceleratore premuto.