Zaniolo: “Studio i video di Totti però io sono un’ala avanzata”

Continua poi Nicolò: "Il primo gol all’Olimpico fu un’emozione bellissima. Tutto lo stadio che canta il tuo nome, il sogno che avevo da bambino".

Attimi diversi si legge su La Gazzetta dello Sport, con Nicolò Zaniolo a rispondere alle domande dei piccoli tifosi giallorossi che in "As Roma Junior Reporter" si sono improvvisati giornalisti. "Il primo gol all’Olimpico fu un’emozione bellissima. Tutto lo stadio che canta il tuo nome, il sogno che avevo da bambino. Totti? Una leggenda, ancora oggi mi guardo i suoi video". E poi le curiosità: il numero di scarpe ("44"), la materia preferita a scuola ("ginnastica") e gli altri sport: "Ho giocato a tennis, ma ero scarso...". sul ruolo dice: "Non si capisce bene. Posso fare l’attaccante, l’esterno o la mezzala. Diciamo che sono un’ala avanzata".