Zaniolo, stop di 3 settimane. Salterà 7 partite, non si deve operare

Quando è andato giù, impattando in modo così brusco sul terreno con la spalla sinistra, i brividi sulla schiena sono venuti un po’ a tutti. Come scritto da Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport, la sfortuna è sempre dietro l’angolo, basti pensare a Wijnaldum per rendersene conto. Ed infatti ieri la Roma ha perso per strada anche Nicolò Zaniolo, costretto a lasciare il campo a fine primo tempo per una lussazione alla spalla sinistra. Fatti gli accertamenti clinici del caso, è arrivata poi la diagnosi: lussazione della spalla, con il giocatore che sarà costretto a restare fuori per 3-4 settimane. Più facile che siano tre e non quattro, come sottolineato dallo stesso Zaniolo ieri sera, con una storia su Instagram. "Per tutti i gufi che speravano in qualcosa di grosso, ci vediamo tra tre settimane". Se c’è un aspetto positivo in tutto ciò è che non si dovrà operare.