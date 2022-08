Zaniolo si riprende la Roma. Gol, accelerazioni, ha ritrovato il feeling con Mou

La super gara con lo Shakhtar e l’intesa con Dybala lo riavvicinano a Trigoria. Tottenham alla finestra, ma non c’è intesa

Scintillante. Ed a tratti incontenibile, quasi come ai bei tempi, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Anzi, proprio come ai bei tempi, perché la partita di domenica sera di Nicolò Zaniolo contro lo Shakhtar Donetsk è di quelle che restano impresse negli occhi. E che ricordano, appunto, lo Zaniolo del periodo pre-infortuni, quello che aveva fatto innamorare di lui un po’ tutti.

E sciorinare una prestazione così in un momento in cui gli girano intorno voci di ogni tipo vuol dire sostanzialmente che Nico sta pian piano anche volando verso quella maturazione definitiva che si aspettano in tanti. Ad iniziare da José Mourinho, con cui il rapporto non è stato sempre rose e fiori nel corso della scorsa stagione, ma che da allenatore navigato qual è, sa bene che Zaniolo può trasformarsi presto da topazio in diamante. E avere un diamante come lui al fianco di Dybala, per esempio, può rendere davvero il tutto qualcosa di magico.

Zaniolo ieri ha celebrato il suo momento a Ostia, sulla spiaggia, in una cena in compagnia. A festeggiare lui, invece, domenica ci aveva pensato un Olimpico stracolmo d’amore. Durante la presentazione della squadra il suo ingresso ha fatto salire i decibel ad altezze impressionanti, con quel coro ("Nico, Nico") a rimbombargli nelle orecchie. Lui ha ringraziato dopo su instagram, con una sua foto dove saluta la gente giallorossa accompagnata da un bel cuoricino. Dopo però essersi tolto lo sfizio di giocare una partita gigante: gol, palo, finta decisiva per il 2-0 di Mancini e una serie di strappi impressionanti, da far paura a chiunque.

Ma cosa è cambiato nella testa di Nicolò? Sicuramente l’affetto dei tifosi è una componente decisiva, ma quello in realtà non gli è mai mancato in questa sua esperienza romana. Pesa invece una ritrovata brillantezza fisica, dovuta al lavoro svolto in estate a Pontremoli con il professor Gian Nicola Bisciotti ed al fatto che ha perso quasi 7 chili rispetto alla scorsa stagione. E poi c’è il ritrovato feeling con Mourinho, che da quando è arrivato Dybala in giallorosso ha visto in Nicolò anche un cambio di passo importante negli atteggiamenti. Insomma, Zaniolo si è reso conto che a Roma si può fare qualcosa di davvero importante. Non solo nel futuro, ma anche nel presente.

L’insidia del mercato è sempre lì e probabilmente ci sarà fino alla fine di agosto. Con la Juventus che si è defilata da un po’, oggi la vera tentazione per Zaniolo è il Tottenham di Antonio Conte. Gli Spurs è da qualche giorno che pensano fortemente a Nico, ma la possibile offerta degli inglesi non soddisfa i parametri giallorossi.