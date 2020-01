Zaniolo shock: il ginocchio destro fa crac davanti al ct Mancini. Ora l’Europeo è a rischio

Al minuto 37 di Roma-Juventus, Nicolò Zaniolo ha subito un infortunio al ginocchio destro. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il classe ’99 ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore con annessa lesione meniscale. Un infortunio grave che rischia di compromettere l’Europeo: “Adesso ho paura di perdere queta manifestazione. Ho sentito un dolore terribile e ho capito subito che era successo qualcosa di terribile“. Il ginocchio è lo stesso che ha dato problemi in settimana a causa di una contusione con il Torino. Fonseca ha cercato di non pensarci molto, anche se conosce la gravità della situazione: “È un grande problema, è vero. Zaniolo era in un grande periodo di forma. Adesso deve solo pensare a recuperare velocemente. Siamo tristi per lui, ma domani è un altro giorno. Tornare sul mercato? Ne parlerò con Petrachi e vedremo. Ora l’unica alternativa è Under, ma devo pensare anche a come cambiare questa assenza”. Questo potrebbe vedere un ritorno della Roma sul mercato. Per ora Petrachi è sulle tracce di Mateus Vidal del Corinthians, già sondato in estate.