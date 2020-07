Zaniolo sgomma e la Roma sorride. E’ l’arma per l’Europa

Nicolò Zaniolo, dopo la partita col Napoli, amareggiato per la terza sconfitta consecutiva della Roma in campionato (ed è già la seconda volta che succede nell’era Fonseca), ma si è sentito pieno di gioia perché, a meno di sei mesi dal grave infortunio al ginocchio destro occorsogli il 12 gennaio in campionato contro la Juventus, è potuto tornare in campo, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport.

È un nuovo Zaniolo quello che, con la zazzera biondo platino, caracolla di nuovo da due giorni sui campi della Serie A. Si è operato ai turbinati del naso per migliorare la respirazione (che era al 30% delle sue possibilità) e ha cominciato un lavoro fisico di potenziamento del tronco destinato a breve ad avere due effetti benefici: migliorare la stabilità della sua corsa e, come effetto collaterale, quello di renderlo meno soggetto ad infortuni di tipo traumatico o muscolare (peraltro, anche la nuova respirazione, in questo senso, può aiutarlo). “Ovviamente era felicissimo per essere tornato in campo – spiega papà Igor Zaniolo –. Da tempo scalpitava per rientrare. Se fosse per lui le giocherebbe tutte, ma invece occorre che sia gestito. In ogni caso, il nuovo lavoro di potenziamento che ha svolto gli sarà senz’altro utile, anche se per vedere in azione il vero Nicolò occorrerà ancora del tempo“.

Concetti analoghi li esprime anche il suo agente, Claudio Vigorelli. “Per uno come lui, 175 giorni di stop sono un periodo lunghissimo. È un campione recuperato per tutti, per la Roma e per tutto il calcio italiano“. L’impressione che non si debba avere fretta, comunque, resta palpabile. Il ginocchio destro. operato il 13 gennaio scorso dal professor Pierpaolo Mariani presso la clinica Villa Stuart di Roma, sta benissimo, ma la ruggine fisica si sentirà.

Per questo è molto probabile che Paulo Fonseca cominci a utilizzarlo in dosi omeopatiche per poi aumentare i minuti col trascorrere dei giorni. L’obiettivo, niente affatto misterioso, sarebbe quello di averlo – se non al top – in buona condizione per l’Europa League ad agosto (le liste riapriranno), ma non bisognerà mettere fretta a ad un ragazzo che già ce l’ha di suo. Certo, la panchina di Fonseca, dopo 10 sconfitte in campionato, non può essere salda come a inizio stagione, ma non deve essere Zaniolo il salvatore della patria giallorossa.