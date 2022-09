Zaniolo sarà al Maurizio Costanzo Show

Il giornalista presto lo ospiterà nel suo programma televisivo per cercare di farlo conoscere meglio al pubblico non necessariamente appassionato di calcio

E non solo per la storia del “bad boy”, che adesso sembra avviarsi verso gli archivi, ma per la mediaticità complessiva in cui, nel calcio del Terzo Millennio, uno come Nicolò si sa muovere, pur con le inevitabili code di “hater” che non mancano mai.