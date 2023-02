Zaniolo saluta: “Grato alla Roma”. Ma Pinto è freddo: “Che delusione”

il g.m.: "Quando si arriva al momento di rifiutare la maglia della Roma, per la Roma è un qualcosa che va oltre qualsiasi trattativa"

Nel giorno in cui arriva l’ufficialità di Nicolò Zaniolo al Galatasaray, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport, il g.m. Pinto rivela anche amarezza e non solo per il mancato sostituto (“Non era Ziyech”). “Zaniolo è stato amato moltissimo a Roma. Quando si arriva al momento di rifiutare la maglia della Roma, per la Roma è un qualcosa che va oltre qualsiasi trattativa".

Spiega come a suo parere sia stato il mancato rinnovo a decidere l’addio. “Quando si parla di rinnovo, c’è sempre una trattativa dietro, la richiesta del giocatore, ciò che viole il club e il rendimento in campo. Abbiamo un buon rapporto con il procuratore, ma non c’è mai stato un accordo su questi pinto. Anche io posso pensare che potrei guadagnare X soldi, sono molto bravo e voglio guadagnare X. Ma se vado via dalla Roma e vedo che solo Bournemouth e Galatasaray fanno offerte per me, o Tiago Pinto è scarso o qualcosa non va".

E per questo la chiosa è persino ovvia: “Ovviamente io, come i tifosi, e le persone siamo stati un po’ delusi dal suo atteggiamento“. In tarda serata è Nicolò però a salutare via social. Dopo il ringraziamento scrive: “Onorato di aver indossato la maglia della Roma. Sono eternamente grato".