Zaniolo-Roma, si tratta: prime prove di prolungamento tra il club e Nicolò

Che qualcosa fosse cambiato lo si era capito già da un po’ di tempo, non fosse altro perché negli ultimi venti giorni era tornato il sereno anche nei rapporti interpersonali, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Ieri a Milano il g.m. giallorosso Tiago Pinto e Claudio Vigorelli – l’agente di Zaniolo – si sono messi a tavolino e hanno ripreso a parlare del futuro dell’attaccante azzurro.

Per ora una semplice chiacchierata, che però ha gettato le basi su cui ragionare presto insiem e. Approfondendo la questione nella sua interezza. Zaniolo, che è uno dei gioielli della Roma ma che ha passato tutta questa finestra di mercato in bilico, con Juventus e Tottenham pronte eventualmente ad accoglierlo a braccia aperte.

Ed invece la famosa offerta da 60 milioni di euro( questa è la valutazione che dà la Roma al suo attaccante) non è mai arrivata a Trigoria e qualcosa contemporaneamente è cambiato in corsa. P erché Nicolò ha cambiato atteggiamento, ha capito che a Roma si vuole alzare l’asticella e anche il rapporto con Mourinho è progressivamente migliorato.

Un nuovo contratto per Zaniolo non può che avere scadenza 2027, considerando di che giocatore stiamo parlando ed i suoi “soli” 23 anni. Oggi Zaniolo guadagna circa 2,8 milioni di euro (bonus inclusi), la piattaforma per un prossimo accordo potrebbe partire da 4milioni, a cui aggiungere eventualmente bonus più o meno facili.