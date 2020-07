Zaniolo-Roma, la prossima settimana il confronto

Per rivedere Zaniolo in campo bisognerà aspettare probabilmente la prossima di domenica, quando all’Olimpico arriverà la Fiorentina, scrive Andrea pugliese su La Gazzetta dello Sport.

E sarà una giornata particolare, perché sarà quella che aprirà la settimana del confronto. Da una parte la Roma, dall’altra l’entourage di Zaniolo. E nello specifico l’agente Claudio Vigorelli. Anche se poi lui e la Roma si sono già sentiti ed è successo subito dopo Roma-Verona, quando il Ceo Fienga ha alzato il telefono per chiarirsi immediatamente ed evitare che potesse nascere qualsiasi tipo di equivoco.

Insomma, un caso-Zaniolo a Trigoria non esiste. Nel senso che la Roma ha già messo da parte quanto successo subito dopo il Verona, con le accuse pubbliche di Fonseca che non sono piaciute né al giocatore né a chi gli sta intorno. Ma proprio per questo è sempre meglio chiarirsi, prima che nascano dei malintesi che poi potrebbero creare anche delle piccole ed inattese crepe. Zaniolo al 90% sarà un giocatore della Roma anche nella prossima stagione. Perché così vuole la Roma e così vuole anche il giocatore. Ma Vigorelli vuole capire quanto sia davvero centrale Nicolò e quanto la Roma ci voglia puntare a livelli massimali. Questione anche di strategie, perché poi ognuno tira legittimamente l’acqua al suo mulino e in quello di Zaniolo si aspettano anche un ritocco all’ingaggio, dopo il rinnovo della scorsa estate. Perché Zaniolo oggi riesce a superare i 2 milioni di euro, compresi una serie di bonus facili. Ma l’intenzione è di arrivare presto a 2,5-3.

Vigorelli chiederà anche del perché Fonseca abbia attaccato così pubblicamente Zaniolo, quando il tecnico portoghese è sempre ben attento a tutelare tutti i suoi giocatori dal punto di vista dell’immagine mediatica.