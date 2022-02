Zaniolo-Roma come Zidane-Juve e Ibra-Inter?

Come il calcio ha insegnato in questi anni, dalle grandi cessioni spesso nascono grandi successi. È il caso, ad esempio, degli addi di giocatori come Vieri, Zidane e Ibrahimovic

Redazione

La frase di Tiago Pinto su Nicolò Zaniolo ("Posso garantire che giocherà con noi l’anno prossimo? No, non posso") ha avuto un effetto scioccante: troppo sincera per poterla, diciamo così, registrare e - freddamente - analizzare. Nel calcio di oggi - dove Leo Messi, piangendo, saluta il Barcellona a parametro zero - nessuno può fare promesse che non è in grado di mantenere sicuramente. Tutto questo però non vuol dire, ed è proprio qui che bisogna arrivare, che il futuro sia già stato deciso. Il giocatore e la Roma nei prossimi mesi, forse nei prossimi giorni, cominceranno a capire. Che cosa offrirà il club? Quanto chiederà il calciatore? Che ruolo nella partita giocherà José Mourinho? La Roma ha in mano il pallino della questione.

Ma se Zaniolo e il club non troveranno un punto d’intesa, tutti potranno trovare una loro soddisfazione. Certe cessioni fanno sempre soffrire, un po’ meno però se le contropartite - economiche e non - riescono a farti tornare il sorriso. Nel 1999 - racconta Alessandro Vocalelli su 'La Gazzetta dello Sport' - successe alla Lazio di cedere Bobo Vieri, per 90 miliardi, e dall’Inter invece sbarcò Diego Simeone e con il “conguaglio” arrivarono anche Nestor Sensini e Sebastian Veron. Fatto sta che lo scudetto fu biancoceleste. Nel 2001 fece scalpore, impressione, l’addio di Zinedine Zidane alla Juve e con quei soldi arrivarono in bianconero Gigi Buffon, Lilian Thuram e Pavel Nedved. Nel 2009l’Inter - allenata proprio da Mourinho - fece partire Zlatan Ibrahimovic per Barcellona. Con l’arrivo di Samuel Eto’o e di altri elementi fondamentali.