Zaniolo rischia anche l’Europa: i Friedkin freddi

Zaniolo al momento sembra non abbia intenzione di ricorrere a un arbitrato per mobbing , visto che la società lo ha messo ai margini del progetto tecnico, ma è ovvio che col passare dei giorni dovranno essere valutate le modalità operative che saranno indicate dalla dirigenza, quali gli orari di allenamento, il campo in cui allenarsi e lo staff che gli sarà messo a disposizione.

Una cosa però è certa. Da Trigoria ieri filtrava che la lettera aperta con cui Nicolò aveva teso la mano ai tifosi e al club abbia lasciato indifferenti i Friedkin. La proprietà l’ha giudicata tardiva e non in linea con il comportamento tenuto in precedenza. Ma il futuro ricomincia ogni giorno dunque, il primo pensiero di Nicolò è quello di riguadagnare il tempo perduto. Questo, però, non vale soltanto per lui, ma anche per il gruppo nel suo complesso. La figuraccia contro la Cremonese, secondo la dirigenza, prescinde dal dato tecnico, ma afferisce a un problema gestionale. Per questo, al di là dell’utilizzo o meno di Zaniolo, la risposta adesso tocca a Mourinho.