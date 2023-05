Zaniolo punta al rientro in Italia: il Milan è il club più interessato

La fuga ad Istanbul ha permesso a Nicolò Zaniolo di ritrovare una serenità irrimediabilmente persa nella Roma. Al Galatasaray l’estroso attaccante ha trovato una certa continuità, scrive Carlo Laudisa su , contribuendo ai successi del club turco in campionato. Ma è chiarissimo come il giocatore non veda l’ora di tornare a casa, possibilmente al Milan. Anche se per lui la Juventus non fa differenza. Evidentemente le trame del recente passato gli sono ben chiare, nonostante quella clausola per cui la società turca può avere trenta milioni per la sua cessione. Dal suo entourage non viene esclusa l’ipotesi di un prestito, che permette di superare l’oggettiva difficoltà economica.