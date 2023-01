Zaniolo, pressing Tottenham

Nicolò Zaniolo ha chiesto di essere ceduto in questa sessione di mercato, la Roma si è detta disponibile a valutare e possibili pretendenti hanno cominciato a sondare la situazione, scrive Massimo Cecchini su Per adesso, però, le concordanze si fermano qui, visto che le tre parti hanno scoperto di avere quel muro davanti che non consente di avanzare.

Zaniolo sembra essere psicologicamente alla frutta, tanto che – senza fare a braccio di ferro – la società ha accettato l’idea di non convocarlo per la delicata trasferta contro lo Spezia in programma oggi pomeriggio, nonostante ieri il giocatore si sia regolarmente allenato. La Roma ha fissato un prezzo base di 40 milioni trattabili - a 30 milioni si può chiudere – ma pur aprendo al prestito vuole avere la certezza di incassare questa somma e fare una buona plusvalenza. Tutti i club che si sono presentati finora, però, offrono solo il diritto e non l’obbligo di riscatto. In ogni caso l’attaccante ha già espresso la propria scelta: vuole andare alla corte di Antonio Conte. In effetti gli “Spurs” sono quelli che premono di più sull’acceleratore (si fa per dire), tant’è vero che anche ieri c’è stato un nuovo contatto fra il responsabile del mercato dei londinesi, Fabio Paratici, e Claudio Vigorelli, agente del giocatore. La situazione, però, resta di stallo, e le traversie giudiziarie dell’ex dirigente bianconero, in effetti, neppure aiutano la trattativa.