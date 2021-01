Per Nicolò Zaniolo l’anno nero dura più di 365 giorni, visto che ieri è risultato positivo al Covid, così come tutti i familiari. La sfortuna non finisce mai. Era il 13 gennaio 2020, infatti, quando il talento giallorosso si infortunava al ginocchio. Da quel momento, il via alla valanga. Ieri era il giorno della corsa sul campo, invece si aspetterà febbraio.