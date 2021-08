Zaniolo, Pellegrini, Calabria: forze nuove per il Mancio

In lista d’attesa anche Kean, Scamacca, Raspadori: ventenni per “aggiornare” un’Italia che non ha bisogno d’essere ringiovanita

Se si esclude Chiellini, che ha bisogno soltanto di gestire il minutaggio, gli altri azzurri potrebbero aspirare tutti all’Europeo 2024, altro che Qatar 2022, scrive Fabio Licari su La Gazzetta dello Sport. Eppure fermarsi è vietato. Gli altri ti studiano, ti copiano e passano il tempo a studiare contromisure. Ecco perché la struttura vincente va arricchita. I nomi non mancano: Zaniolo, Calabria, Scamacca, Raspadori, Kean, Raspadori, Pellegrini che giovanissimo non è, 25 anni, ma in questo inizio stagione sembra un millennial per Mancini. Senza che si offenda nessuno dei protagonisti, ci sono un paio di ruoli meno coperti in questa Nazionale. Uno è quello di esterno destro. Florenzi non giovanissimo in alternativa a Di Lorenzo (28) o forse titolare, più Lazzari (27). Ma ora c’è Calabria (24) e l’impressione è che finalmente la strada sia quella giusta. L’età media del centrocampo è incoraggiante: Locatelli, Pessina, Castrovilli, Sensi, Barella sono tutti virgulti o quasi. E sta tornando Lorenzo Pellegrini: sarebbe andato all’Europeo senza l’infortunio, ma non da titolare. Nel 4-3-3 di Mancini ha spesso sofferto da mezzala (sia di regia sia d’incursione). Meglio da esterno d’attacco. Mourinho lo schiera trequartista offensivo, dietro Abraham, con le spalle protette dalla mediana fisica e geometrica Cristante-Veretout. Risposta entusiasmante: oggi probabilmente è il mediano più in condizione. Con lui ci si potrebbe “inventare” qualcosa davanti. In avanti Zaniolo (22) è il predestinato. Se torna quello pre infortunio abbiamo un crac europeo. Mancini non ha escluso l’impiego da mezzala offensiva, ma il suo ruolo sembra in attacco. Un giorno potrebbe comporre un tridente con due tra Scamacca (22), Raspadori (21) e Kean (21), al cospetto dei quali Chiesa (23) sembra un veterano. Scamacca è un moderno vecchio centravanti, potente ma tecnico, se svolta mentalmente sarà un top. Discorso non diverso per Kean che potrebbe ambire al ruolo di nuovo Mandzukic, attaccante di fascia dalla doppia fase che farebbe la felicità anche di Allegri. E Raspadori somiglia a un piccolo Pablito dai movimenti eleganti, buono anche da esterno o libero di muoversi sulla trequarti. Il futuro sembra già adesso.