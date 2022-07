Zaniolo parte con la Roma per il Portogallo. Subito in campo

Zaniolo resta quindi un giocatore della Roma ed oggi partirà per il Portogallo ed è assai probabile il suo esordio nella gara contro il Sunderland di domani. In questi giorni Nicolò ha parlato anche con Mourinho che sposa in pieno la linea della società: Zaniolo non si muove finché non arriverà l’offerta gradita. Per parte sua il giocatore non ne fa un dramma. Il rapporto con i tifosi è molto buono, tanto che tutti gli chiedono di restare.