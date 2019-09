Zaniolo o Pellegrini, dubbio trequartista. E Spinazzola ritrova la maglia da titolare

Il dubbio, Paulo Fonseca, lo scioglierà dopo la rifinitura di oggi, perché in queste ore il tecnico portoghese sta riflettendo su chi schierare domani tra Pellegrini e Zaniolo, da trequartista centrale, alle spalle di Dzeko, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport.

L’impressione è che il tecnico, alla fine, farà riposare Pellegrini e darà di nuovo fiducia dall’inizio a Zaniolo, che debutterà così, dopo campionato, Champions e Coppa Italia, anche in Europa League. I due potrebbero giocare insieme, se Nicolò si spostasse sulla fascia, ma Fonseca sembra orientato a scegliere Mkhitaryan e Kluivert. Davanti, ovviamente, ci sarà Dzeko.

A centrocampo, invece, Fonseca deve ancora decidere: dovrebbe partire dal via Diawara, da valutare se con Cristante o Veretout. In difesa esordio da titolare per Spinazzola, che potrebbe giocare a destra al posto di uno stanco Florenzi, o a sinistra al posto di Kolarov. Al centro, con Mancini, un altro di quelli che ha bisogno di mettere nelle gambe minuti e nella testa fiducia, potrebbe esserci Juan Jesus. Ma c’è anche Pastore che spera in una gara da titolare.