La nuova vita di Nicolò Zaniolo
si sta avvicinando, la prestazione che ha tirato fuori dal cilindro contro lo Zorya
è di quelle che spinge José Mourinho
a riscrivere
le gerarchie dell’attacco. E così adesso il Predestinato - sottolinea Massimo Cecchini su '
' - è in corsia di sorpasso
rispetto a Shomurodov
come partner di un Abraham
in risalita. Aver ritrovato il gol giovedì dopo tre mesi di assenza è un eccellente viatico
per Zaniolo in vista del match di domani contro il Torino.
Nella partita dell’Olimpico, lo Special One dovrebbe confermare,
forzatamente, il 3-4-1-2
sperando di recuperare in extremis Cristante –
che oggi potrebbe negativizzarsi
– o Viña.
Nicolò, comunque, è pronto a giocare ancora da attaccante
puro. Giocare in coppia con Abraham,
che gli sta davanti per fare lui il “lavoro sporco”, gli consente di giocare con la porta davanti
e di produrre devastanti
accelerazioni. In quella posizione, poi, gli vengono risparmiati quei ripiegamenti di quaranta metri
che spesso gli tolgono lucidità sottoporta e nella rifinitura. In fondo alla strada, però, la nuova vita di Zaniolo potrebbe avere ricadute positive non solo nella Roma.
Se la “mutazione genetica
” riuscirà totalmente, a ringraziare Mourinho
potrebbe essere anche l’Italia
a caccia del Mondiale.