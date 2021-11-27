La nuova vita di Nicolòsi sta avvicinando, la prestazione che ha tirato fuori dal cilindro contro loè di quelle che spinge Joséle gerarchie dell’attacco. E così adesso il Predestinato - sottolinea Massimo Cecchini su '' - è in corsia dirispetto acome partner di unin risalita. Aver ritrovato il gol giovedì dopo tre mesi di assenza è un eccellenteper Zaniolo in vista del match di domani contro ilNella partita dell’Olimpico, lo Special One dovrebbeforzatamente, ilsperando di recuperare in extremische oggi potrebbe– oNicolò, comunque, è pronto a giocare ancora dapuro. Giocare in coppia conche gli sta davanti per fare lui il “lavoro sporco”, gli consente di giocare con lae di produrreaccelerazioni. In quella posizione, poi, gli vengonoche spesso gli tolgono lucidità sottoporta e nella rifinitura. In fondo alla strada, però, la nuova vita di Zaniolo potrebbe avere ricadute positive non solo nellaSe la “mutazione genetica” riuscirà totalmente, a ringraziarepotrebbe essere anchea caccia del