Zaniolo novela. La madre contro la Ghenea: “C’è chi vuole rovinarlo…”

Quasi come “Beautiful”, la vicenda Zaniolo vira sul genere telenovela, scrive Sebastiano Vernazza su La Gazzetta dello Sport. Ieri l’ultima puntata, la versione della madre, Francesca, figura dominante nelle pubbliche relazioni della famiglia.

Nicolò Zaniolo, 21enne centrocampista offensivo della Roma, bella promessa del nostro calcio, si fidanza con Sara Scaperrotta, ragazza di famiglia benestante con abitazione all’Eur, quartiere “modernista” di Roma, verso il mare. Questo per dire che non parliamo di una Cenerentola arrampicatrice a caccia del principe ricco. I due vanno a vivere assieme, sempre all’Eur, in una casa di proprietà di Francesco Totti. Qualche mese fa lei resta incinta e lui dice di non sentirsi pronto. Sara lo asseconda e abortisce, scelta dolorosa e segnante. Litigi e incomprensioni, ma il rapporto va avanti e lei scopre di aspettare un’altra volta un figlio, e qui la relazione tra i due ragazzi si chiude. Un po’ perché da La Spezia, dove ha casa, interviene la famiglia di lui e un po’ perché Nicolò si invaghisce di Madalina Ghenea, modella e attrice romena, di 12 anni più grande.

Zaniolo dice alla Gazzetta che l’amore è finito, ma che lui si prenderà le responsabilità del caso: riconoscerà il figlio, ne sarà il legittimo padre. Sara però lo blocca su Instagram e viene “ricambiata”. Poi torna nell’appartamento con papà e fratello, a prendere le proprie cose, e se ne va. Sulla scena irrompe un giornalista specializzato, Gabriele Parpiglia. Nel suo articolo accusa i giornalisti sportivi di nascondere certe notizie e intervista la zia di Sara o presunta tale. Forse si chiama Sonia ed è un’amica dei genitori di Sara. Sonia accusa Nicolò e la di lui famiglia: “Chi ha insistito per riavere un figlio è stato lo stesso Zaniolo. Mia nipote custodisce i messaggi. Lui lo voleva a tutti i costi, il bimbo. Mia nipote, non mi chieda per quale motivo, difficilmente è stata accettata dalla famiglia di lui“.

Ieri a Radio Radio la mamma di Nicolò, Francesca Costa, verbalmente aggredita dal giornalista di cui sopra (“Si vergogni!“, le ha urlato in diretta), ha spiegato: “Sara non è stata cacciata di casa come dice questa zia, è andata via dopo aver rotto con Nicolò perché la casa era di mio figlio ed era normale che lei tornasse dai suoi. Noi lo abbiamo trattata come una figlia e io per lei ci sarò sempre“. Poi una stoccata a Madalina, la nuova “nuora”: “Noi non siamo d’accordo con la relazione che Nicolò sta avendo con questa donna. Abbiamo paura che qualcuno voglia rovinargli la carriera. Lo seguiamo, ma Nicolò non è facile da gestire“. La signora Zaniolo ha colto il punto, ma non poteva sapere che in tarda serata attraverso un comunicato dello studio legale Bernardini de Pace, e rilanciato sui social, Madalina avrebbe scritto una altra puntata della Zaniolo-novela: “Non è vero che ci sia una relazione con Nicolò Zaniolo. Si sono incontrati una sola volta. La signora Ghenea è madre di una bambina che non deve essere turbata”.