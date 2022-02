Zaniolo mette un like ai post di tre bianconeri ed è già mercato…

Probabilmente Nicolò è stato istintivo, magari poco saggio, comunque coraggioso

“Il segno rosso del coraggio” (libro, letteratura americana). Il segno rosso c’è, basta scegliere il preferito. È più significativo il taglio sulla fronte che Nicolò Zaniolo si è procurato a La Spezia, decisivo per il rigore con cui la Roma ha vinto la partita, oppure l’altro segno rosso, il cuore messo ai post di Leonardo Bonucci, Dusan Vlahovic e Manuel Locatelli? Quei tre like, in un certo senso, dimostrano coraggio, scrive Luca Bianchin su La Gazzetta dello Sport. Probabilmente sono istintivi, magari poco saggi, comunque coraggiosi: Nicolò Zaniolo, secondo il linguaggio non scritto di questi tempi, ha fatto un passo verso la Juventus… e verso la sua infanzia. Zaniolo da bambino e da ragazzino era juventino, questo non è un mistero. Qui però c’è altro, qui c’è il mercato estivo che anticipa le stagioni e si fa largo a fine febbraio. Zaniolo è il primo obiettivo della Juventus per l’estate e sa che presto o tardi dovrà prendere una decisione: il suo contratto è in scadenza nel giugno 2024 e al momento non ci sono le condizioni per il rinnovo. Prima di parlare dello scenario estivo, una particolarità: i tempi del triplo like. Nicolò ieri è entrato nel secondo tempo ed è stato ugualmente decisivo ma il caso nel frattempo era scoppiato.