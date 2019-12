Nicolò Zaniolo rappresenta oggi uno dei più grandi rimpianti di sempre. Si dice che tra i motivi del divorzio con Spalletti ci sia anche il non aver capito il talento del 22 romanista, ceduto per 4,5 milioni, riporta Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Per lui sono pronte offerte milionarie, ma per il momento non si muove. Per blindarlo, la Roma dovrà aiutarsi centrando la qualificazione alla prossima Champions League.