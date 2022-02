Zaniolo, la Roma vuole il rinnovo ma la Signora studia come portarlo a Torino

I bianconeri hanno ribadito all’agente l’interesse per giugno. I giallorossi puntano al prolungamento intorno ai 4 milionia stagione. Ma se non bastassero e arrivasse una super offerta...

Il mercato è appena terminato ma per la Juventus è come una giostra che gira senza tregua. Dopo i botti di gennaio, il club di Andrea Agnelli guarda già al futuro. Nicolò Zaniolo per ora è soltanto un pensiero, scrive Fabiana Della Valle su La Gazzetta dello Sport, ma ben radicato nella testa della dirigenza bianconera. Ecco perché in attesa di sapere che cosa succederà sull’asse Roma-NZ22, la Signora ha ribadito il suo interesse per un giocatore che rientra perfettamente nella logica del progetto juventino: giovane (22 anni) italiano e con caratteristiche che pochi possono vantare. Dopo la chiacchierata risalente al periodo natalizio, quindi precedente allo tsunami Vlahovic, c’è stato un altro contatto recente, a mercato già ultimato, tra la dirigenza e l’agente di Zaniolo. Nulla di clamoroso, solo la volontà di far sapere a Zaniolo che la Juventus ha un piano per portarlo a Torino, anche se vanno studiati i costi e gli incastri, e che se il giocatore dovesse decidere di lasciare Roma, la Signora c’è. Molto dipenderà anche dalla qualificazione alla prossima Champions League e da eventuali cessioni estive. Un tesoretto c’è, anche per giugno, ma il budget non è infinito e l’investimento andrà valutato con grande cura. Al momento i bianconeri si stanno muovendo a fari spenti, con molta cautela ma anche con la convinzione di essere in pole: Zaniolo piace in Premier e in Spagna e una seconda parte di stagione ad alti livelli può riaccendere i riflettori sul ragazzo, ma la Juventus è in ottimi rapporti con il suo entourage e presto potrebbe arrivare un’offerta al giocatore. E la Roma? L’onestà di Tiago Pinto nell’affrontare il tema in conferenza stampa ha fatto molto rumore. L’intenzione del club giallorosso è chiara: dopo Pellegrini, vuole prolungare il contratto di Nicolò e di altri giovani in squadra (leggi Mancini) per farne i pilastri del futuro. Come ha spiegato Pinto però garantire oggi la sicura permanenza di un giocatore non è possibile, neanche se vincolato da un lungo accordo. Il rapporto tra Roma e agente, Vigorelli, peraltro è buono: nel rispetto dei ruoli e degli interessi che ognuno insegue. Incontri e colloqui ci sono stati, uno dopo la gara con il Milan a San Siro, altri nei giorni scorsi. Per ora non ci sono nuovi appuntamenti in agenda, ma altri incontri potrebbero avvenire presto senza bisogno di chissà quali preavvisi. Oggi Zaniolo guadagna 2,5 milioni. Da Abraham a Pellegrini il tetto ingaggi della Roma supera di poco i 4 milioni. Ragionando su queste cifre, raggiungibili attraverso bonus legati a risultati individuali e di squadra, una sintesi per la Roma è possibile. Se il giocatore invece chiedesse molto di più o avesse già chi gli offre uno stipendio nettamente superiore, la situazione si complicherebbe non poco, anche se il mercato insegna che un prolungamento non esclude future cessioni.