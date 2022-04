Zaniolo: “La partita perfetta, io sono sempre pronto. Resto qui? Non lo so”

Nicolò tra presente e futuro: "Il derby avrei voluto giocarlo, ma rispetto le scelte del tecnico"

Anche a volersela immaginare bellissima, forse Nicolò Zaniolo non sarebbe mai arrivato a sognarsela così, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Bella sì, ma anche intensa, emozionante, a tratti suggestiva come poche altre volte nel suo passato. Ieri è stata la sua serata, con un condensato di magia e rivincite. E quei tre gol che da soli valgono quasi il suo intero bottino stagionale di quattro reti. "Abbiamo fatto la partita che ci ha chiesto il mister, perfetti sia nella fase offensiva che in quella difensiva - dice il gioiello giallorosso - Ci godiamo questa vittoria e voliamo in semifinale. Un traguardo importante, ma non vogliamo fermarci qua". Poi, però, anche un velo di malinconia sul futuro, quando gli chiedono se il suo domani sarà ancora in giallorosso: "Questo non lo so". E in una serata perfetta, anche uno slancio di sincerità che apre scenari già conosciuti. Intanto, però, Nicolò non vuole fermarsi, dopo che negli ultimi tempi aveva alternato panchine (Lazio e Salernitana) a forfeit (l’andata con il Bodo e la Sampdoria). "Non nascondo che il derby lo avrei voluto giocare - continua Zaniolo - Ma rispetto le scelte del mister, che in quell’occasione sono state anche giuste. Io sono pronto a dare sempre il mio apporto e sono contentissimo per questa vittoria. La semifinale è un traguardo importante, la dedico alla mia famiglia, la tripletta è per loro. Una gioia arrivata davanti a questi splendidi tifosi".