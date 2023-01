Zaniolo, la crisi continua

Che qualcosa non funzioni alla perfezione, lo dimostrano anche i numeri.Zaniolo finora in 17 partite stagionali ha messo a segno solo due reti (contro il Ludogorets in Europa League ed a Verona, in campionato), regalando tre assist (tutti in Europa). Francamente un po’ poco per un giocatore che quando non fa il trequartista, viene schierato come seconda punta. Sommando gol e assist Zaniolo è entrato in 5 gol giallorossi, a fronte di sei ammonizioni ed un’espulsione (contro il Betis Siviglia, in casa). Il che testimonia proprio il suo nervosismo stagionale, con alcuni cartellini arrivati anche in modo ingenuo o per proteste. E che poi sia nervosissimo lo dimostra anche il video (diventato virale sui social) in cui bestemmia in faccia alla terna arbitrale durante l’intervallo della sfida con il Genoa, prima di rientrare in campo, protestando per un fallo non concesso (a dire il vero anche correttamente, seppur la fattispecie non giustifichi la reazione).