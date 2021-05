Zaniolo, in settimana la visita finale con Fink

Il numero 22 giallorosso è in attesa dell'ultimo controllo con il chirurgo che lo ha operato.

Nicolò Zaniolo lavora ancora in palestra per cercare di ridurre i tempi, anche se ormai è evidente, come scrive la Gazzetta dello Sport, l’appuntamento è stato posticipato direttamente alla pre-season di luglio e al ritiro giallorosso. Al momento appare difficile che Paulo Fonseca gli regali una convocazione domenica prossima contro lo Spezia, ma il numero 22 seguirà la squadra. Inoltre sarà un’occasione importante per stare a contatto con il padre e la sorella che abitano in Liguria. Prima si recherà in Austria per la visita finale con il chirurgo Christian Fink che lo ha operato lo scorso settembre. La visita è il via libera, dopodiché Zaniolo potrà riprendere seriamente da dove aveva lasciato.