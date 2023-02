Zaniolo in malattia: è stressato, un mese di riposo

Confronto con il club dopo aver mandato il certificato. Inserito per le gare europee solo per il transfer balance

Stavolta Nicolò Zaniolo c’è. Ma è solo un atto pro-forma, che non va a cambiare la sostanza delle cose, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. L’attaccante della Roma è stato infatti inserito nella lista Uefa, ma resterà lo stesso al di fuori del progetto tecnico del club, come deciso nei giorni scorsi direttamente da Dan Friedkin, il proprietario del club. Anche perché il 31 gennaio – proprio sulla soglia della fine del calciomercato - a Trigoria è arrivato da parte del giocatore un certificato medico relativo al suo stato psicoattitudinale e la richiesta di un riposo dall’attiva agonistica di 30 giorni. Un atto che ha preceduto di poco la lettera rilasciata all’Ansa con cui il giocatore si è detto pronto a "tendere la mia per mettermi a completa disposizione della famiglia della Roma".