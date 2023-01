Zaniolo, i bookmakers non quotano il possibile addio

Sia in Italia che in Inghilterra non è possibile scommettere sull’addio nel mercato in corso

Sul futuro di Zaniolo non si sbilanciano neanche i bookmakers, scrive Emanuele Zotti su La Gazzetta dello Sport. Sia in Italia che in Inghilterra non è possibile scommettere sull’addio nel mercato in corso: una scelta dovuta alle chance elevate che l’attaccante lasci la Roma entro gennaio. In ogni caso, se si considerano i numerosi probabili trasferimenti su cui è possibile puntare, l’assenza del classe ‘99 dalle quote appare comunque curiosa.