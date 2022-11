Zaniolo, giorni speciali: così si è ripreso la Roma

Ci sono settimane che vorresti cancellare subito dalla tua vita e altre che invece sei pronto a cristallizzare nell’album dei ricordi, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport . Quella attuale per Nicolò Zaniolo è una di queste, da prendere e incasellare con una cornice dorata . "Siamo forti, dobbiamo entrare in campo e spaccare tutto", ha detto l’attaccante giallorosso in riferimento al prossimo sorteggio di Europa League. Che andrà in onda lunedì prossimo, subito dopo il derby. Ecco, se c’è una certezza assoluta è che prima dell’Europa Zaniolo voglia entrare in campo per spaccare tutto anche nella stracittadina di domani pomeriggio che andrà in scena domani pomeriggio allo stadio Olimpico.

Tra Verona e Ludogorets l’attaccante giallorosso si è infatti ripreso gran parte di ciò che aveva lasciato per strada in precedenza: gol e fiducia, in sé e per sé. La ciliegina sulla torta adesso è proprio quel derby lì, quello di domani, una sfida che per lui non potrà mai essere come tutte le altre. "Vogliamo vincerlo e per riuscirci in campo daremo il 200%", ha detto giovedì sera, subito dopo la partita. E c’è da scommetterci su, perché finora di derby non ne ha vinto neanche uno (un pareggio e due sconfitte) e tra scelte tecniche e infortuni ne ha giocati meno della metà di quelli che avrebbe potuto (tre sue otto). Ma soprattutto perché il suo rapporto con il mondo biancoceleste è stato sempre conflittuale, fatto di sfide, insulti e confronti a dir poco accesi e che spesso hanno allargato le maglie, andando a coinvolgere anche i familiari di Nicolò. Zaniolo tutto ciò non lo ha mai dimenticato, un motivo in più per rendere questa settimana non solo perfetta, ma anche indimenticabile. In attesa poi magari di ripetersi anche contro Sassuolo e Torino, prima della sosta per il Mondiale.