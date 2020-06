Zaniolo gioca con la Primavera: il ritorno è a un passo

Che si abbia a che fare con qualcosa di speciale, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport, lo dimostrano anche i bookmakers. Ieri, infatti, un’agenzia di scommesse ha quotato la sua vincita del Pallone d’Oro entro tre anni a 66. Niente male per un ragazzo che fra nove giorni compirà 21 anni. Di chi parliamo? Facile. Di Nicolò Zaniolo, che ieri è tornato addirittura a giocare una partitella con la Primavera.

Prime impressioni? Eccellenti. Ovvio che gli siano stati evitati i contrasti (per via della operazione al ginocchio del gennaio scorso) e i colpi in faccia (per via dell’intervento al naso di due settimane fa), ma tutto procede nel migliore dei modi. Anzi, se le prime sensazioni possono avere un valore clinico, il ragazzo ha sentito addirittura meglio il ginocchio operato dell’altro.

Il progetto è chiaro: far restare Zaniolo ad allenarsi con la Primavera per una decina di giorni poi, più o meno in coincidenza col suo compleanno (2 luglio), farlo trasferire in prima squadra agli ordini di Fonseca.

Le indicazioni che filtrano da Trigoria paiono quelle di far trascorrere i sei mesi canonici dall’intervento, che è stato fatto il 13 gennaio. Così, a spanne, è probabile che Zaniolo torni a giocare il 15 luglio, con la Roma impegnata in casa contro il Verona.