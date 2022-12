Zaniolo già lavora: fissato l’incontro per il contratto

Pinto incontrerà Vigorelli prima della partenza della squadra per l’Algarve

Redazione

La voglia di calcio, a volte, ha alcuni indicatori chiari per mettersi in mostra, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Ecco, con queste premesse, i video che Nicolò Zaniolo ha postato dei suoi allenamenti in corso di svolgimento a Pontremoli, sembrano essere un eccellente biglietto da visita per la seconda parte della stagione.

Ma probabilmente non è la sola bella notizia che galleggia nell’aria per l’attaccante giallorosso. Il general manager Tiago Pinto, infatti, ha dato appuntamento a Claudio Vigorelli, manager del giocatore per la prossima settimana, prima della partenza della squadra per l’Algarve. Possibile, quindi, che martedì sia il giorno giusto per riprendere le fila del discorso legato al rinnovo del contratto, che si sta trascinando da parecchio tempo. Occhio, c’è da considerare che il vertice della prossima settimana non è legato solo alla questione di Nicolò. Infatti, il general manager Pinto deve parlare col procuratore anche di Tripi, suo assistito, che in questo momento ha offerte dall’estero che potrebbero interessare la societa giallorossa.

Tornando al rinnovo, difficile che basti un solo appuntamento per sciogliere tutti i nodi, ma se Pinto ha avuto il via libera dalla famiglia Friedkin per arrivare a una parte fissa vicina ai 4 milioni (o con bonus facili che portino a quella cifra), allora il matrimonio potrà proseguire senza problemi, perché Nicolò nella Capitale sta benissimo.