Zaniolo: Feeling con Mou, chili e paternità. La Roma ritrova il Predestinato

È ancora più potente: ha preso 4 chili. E l’Italia lo chiama: "Ti aspettiamo"

Chi è vicino a Nicolò racconta che lo Zaniolo 2.0 abbia visto la luce il 22 maggio scorso. Merito di Christian Fink , il chirurgo che lo ha operato per la seconda rottura del crociato anteriore, in quel caso al ginocchio sinistro: "È tutto a posto - gli ha detto Fink - adesso sei tornato quello di prima". Da quel momento, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport , lo sguardo del ragazzo è cambiato. Il resto è stato solo una conseguenza . Zaniolo – atteso a fine mercato dal rinnovo di contratto – non è ancora quello di prima. Normale che debba ancora scrollarsi di dosso timori. Sarà più facile farlo, però, sapendo che la struttura fisica di Nicolò è cambiata . La parte superiore del corpo, infatti, ha aumentato la muscolatura di quattro chili, e questo lo fa essere più equilibrato nei movimenti.

Nel privato, l'evento della nascita del piccolo Tommaso. Zaniolo non ha atteso un giudice per riconoscere la paternità e assumersene le relative responsabilità, a partire dalla volontà di dargli il suo cognome. Tommaso, poi, ha riaperto i canali fra i due ragazzi. Ma c’è una nuova rinascita che attende ancora Nicolò, quella azzurra. E i segnali sono ottimi, se si pensa che il 12 luglio, mentre la Nazionale sfilava per Roma festeggiando la vittoria nell’Europeo, sono partiti i messaggi indirizzati a Zaniolo. "Ti aspettiamo", hanno scritto il c.t. e i compagni. Quanto basta perché il Mondiale 2022, in Qatar, sia molto più di un sogno.