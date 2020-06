Zaniolo d’oro, Marotta spegne i sogni dell’Inter: “Costa troppo”

Nicolò Zaniolo non tornerà all’Inter la prossima estate. I nerazzurri puntano ai talenti italiani, ma stando a sentire l’amministratore delegato Beppe Marotta, il numero 22 giallorosso non è tra questi. Il motivo è puramente di natura economica: “Richiede un investimento elevatissimo. Non ci sono le condizioni economiche per affrontare il discorso” ha detto a La Gazzetta dello Sport. L’Inter lo aveva ceduto ai giallorossi ormai due estati fa come parziale contropartita per Nainggolan valutandolo appena 5 milioni. E proprio il belga, accostato recentemente alla Roma, tornerà invece alla Pinetina dopo il prestito al Cagliari: “Non vogliamo svalutarlo. Rientrerà dal prestito, poi faremo delle valutazioni. Non c’è fretta di decidere”.